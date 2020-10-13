49 yaşında meme kanserini yenen Tülay Kahraman: ‘Hayata küsmedim’

13 Ekim 2020 Salı, 02:00

25 yıl gıda mühendisi olarak çalışan 49 yaşındaki Tülay Kahraman, 2017 yılında meme kanserine yakalandı. 2 çocuk annesi olan Kahraman, “Hastalığımın hiçbir döneminde bunalıma girmedim, ‘Neden ben?’ demedim, hayata küsmedim. Meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor, ben de bu hastalığa yakalandığım zaman, o 8 kadından biri olduğumu düşündüm. Bir ameliyat geçirdim, 12 kür kemoterapi ve 26 seans da radyoterapi gördüm. Tedavi zor bir süreç ancak asla pes etmedim, sağlığıma kavuştum” dedi.

Hastalığı ile ilgili konuşan Kahraman, bir gün eline bir kitle geldiğini sonrasında ise genel sağlık taraması yaptırdığını anlatarak “Check-up sırasında yapılan tetkiklerde meme kanseri olduğumu öğrendim. Hızlıca tedaviye başlandı” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIM İÇİN AĞLADIM’

Meme kanseri olduğunu öğrendiğinde soğukkanlı davrandığını ancak sonrasında konuyu iş arkadaşlarına anlatırken gözyaşlarını tutamadığını anlatan Kahraman, “Bana bir şey olursa çocuklarım ne olacak diye ağlamaya başlamıştım. İnsanın aklına ilk olarak çocukları geliyor. Ancak sonra kendimi toparladım, bir daha da ağlamadım ve iyileşmek için ne gerekiyorsa yaptım” dedi. Hayatta sağlıktan daha önemli bir şeyin olmadığına dikkat çeken Kahraman, “Benim iş hayatım, kariyerim her şeyin önündeydi. Ailemi çok ihmal etmiştim. Tedavi gördüğüm sırada işten çıkarıldım. ‘Kanser olduğunuza mı yoksa işten çıkarıldığınıza mı üzüldünüz’ diye sorarsanız işten çıkarıldığıma daha çok kahrolmuştum. Eğer bir depresyon yaşadıysam onun için yaşamış olabilirim. Ama iyi ki de o işten ayrılmışım çünkü uzun zamandır cesaret edemediğim şeyi yapıyorum şu an. Kendi işimi yapıyorum. Ama bu süreç sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını öğretti bana. Hastalığı eşim, kızlarım ve arkadaşlarımın desteğiyle atlattım” değerlendirmesini yaptı.

GEÇİCİ BİR DÖNEM

Kahraman, şöyle devam etti: “Bu hastalık beni niye buldu diye hiç düşünmedim. Hastalara önerim, kendilerine kötü davranmasınlar. Ben o dönemlerde ‘Dinleneceğim ve bu zor günler de geçecek’ diye düşündüm. Kötü hissettiğimde ‘Kendimi şu an kötü hissediyorum ama hep böyle olmayacak’ hatırlatmasını yapıyordum. Hastalar, bu dönemin geçici olduğunu kendilerine hatırlatmaları ve yükü çok fazla üstlerine almamaları lazım.”

‘TANISINI BİLİYORDU, KARARLIYDI’

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Sinan Karaaslan, “Hastamız Tülay Kahraman’da ameliyat sonrasında patoloji raporu ve görüntülemeleri ile Evre 2 A tipi meme kanseri saptadık. Tanısını biliyordu, kararlıydı ve bunun için yapılması gereken tedaviye hazırdı. Hastalığın evresine göre cerrahi tedavi sonrasında yaklaşık 5 ay süren bir kemoterapi dönemi oldu. Daha sonra radyoterapi aldı ve şu anda hormonal tedavi ile takip ediyoruz. Tülay Hanım tedaviler döneminde ve sonrasındaki takipleri sırasında pozitif duruşunu hiç kaybetmedi, şu anda da normal yaşantısına devam ediyor” diye konuştu.