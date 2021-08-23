5 bin asker hakkında işlem

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:52

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasının ankesörlü ve ve sabit kontörlü hatlar üzerinden gizli haberleşme ağı kurduğu iddiasıyla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Ankesör soruşturmaları kapsamında, nisan ayında İstanbul merkezli yürütülen operasyonlarda, 5 bin 167 emekli ve muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında işlem başlatıldı.

KRİTER: EN AZ 2 ARDIŞIK ARAMA

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yakup Ali Kahveci imzasıyla başlatılan soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışma sonucunda hazırlanan listede ismi yer alan 5 bin 167 kişinin, ankesörlü veya sabit kontörlü hatlar üzerinden en az 2 farklı ardışık aramasının mevcut bulunduğu belirtildi.

TEM Daire Başkanlığı tarafından elde edilenlerin ham veriler olduğunun altı çizilirken, bu veriler hakkında gerekli detaylı değerlendirmelerin yapılması önemle vurgulandı. İstanbul merkezli başlatılan işlem kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda ise, listede ismi geçen kişilerin kuvvet komutanlığına göre ayrımının yapılması gerektiği belirtildi.

ÜNLÜ BİLİRKİŞİ HAKKINDA DA SORUŞTURMA VAR

5 bin 167 kişilik ankesör soruşturmasında ismi geçenlerden biri de emekli binbaşı Ahmet Hakan Erdoğan. Şu anda bilirkişi olarak görev yapan Erdoğan, FETÖ'nün Balyoz kumpasında rapor sunan isimler arasında yer alıyor.

Erdoğan'ın FETÖ'nün haberleşme ağı olarak kullandığı ByLock sistemi üzerinden kurulan "Morbeyin" kumpasını ilk kez oraya çıkmasını sağlayan ekibin içinde yer aldığı belirtiliyor.

Morbeyin kumpasıyla 11 bin 400 kişinin, müzik, namaz vakti, pusula gibi uygulamalar üzerinden ByLock'a yapılan yönlendirmeler ile mağdur olduğu belirlenmiş ve birçoğunun hakları iade edilerek, başlatılan işlemler sonlandırılmıştı.

Erdoğan, Balyoz davasında hazırladığı raporda da delillerin sahte olduğuna işaret etmişti. Erdoğan, bu rapor nedeniyle FETÖ'nün baskısına uğradı ve 2015 yılında binbaşı rütbesindeyken emekli oldu.

Adli Bilişim Uzmanı Ahmet Hakan Erdoğan hakkında şimdi, tartışma yaratan ankesör soruşturmasında kapsamında ardışık aramalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Independent Türkçe'nin ulaştığı Erdoğan, konuyla ilgili demeç vermeyeceğini belirtti.