FETÖ'nün "Kayseri il imamı" için 40 yıla kadar hapis cezası istendi
3 ayrı suçtan tutuklu yargılanan FETÖ'nün 'Kayseri bölge imamı' Serdal Karakurt için savcı, 40 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kayseri il imamı" olduğu ileri sürülen Serdal Karakurt'un "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Ömer Faruk Kar, dava dosyasına gelen evrakı okudu.
Ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için söz verilen savcı, Karakurt'un "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Bunun üzerine, tahliyeye yönelik taleplerini dile getiren Karakurt ve avukatı, esas hakkında savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.
Bu talebi yerinde gören mahkeme duruşmayı, 30 Eylül'e erteledi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Karakurt, 10 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sanık hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" "resmi belgede sahtecilik" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından iddianame hazırladı.
İddianamede, Karakurt'un örgütün Kayseri yapılanmasında, önce "Kocasinan eyalet imamı" daha sonra Kayseri ili genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olarak "Kayseri il imamı" olduğu belirtilmişti.
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