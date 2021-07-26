5. kattan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze Açar'ın şüpheli ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Kaldığı odanın penceresinden 'düştüğü' iddia edilen lise öğrencisi Gamze Açar ile ilgili iddianame tamamlandı. Tutuklu bulunan 5 kişi hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.
Ankara'da iş görüşmesi için buluştuğu 3 kişi tarafından cinsel istismara maruz bırakılan ve kaldığı odanın penceresinden 'düştüğü' iddia edilen lise öğrencisi Gamze Açar ile ilgili iddianame tamamlandı. Tutuklu bulunan 5 kişi hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.
Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, internette gördüğü iş ilanı için buluştuğu 5 kişi tarafından Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürüldü. Açar, ertesi gün sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden iddiaya göre ‘düşerek' hayatını kaybetti.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturmayı tamamlandı. Savcılık, iddianamede şüpheliler R D., M. E. D., M. D, E. E., H. E. G. hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme' suçlarından cezalandırılma talebinde bulundu.
İHA'nın haberine göre, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne hitaben düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
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