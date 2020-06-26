5 kuruşa vapur yolculuğu pazar sabahı başlıyor: İndirim hangi hatlarda geçerli?

26 Haziran 2020 Cuma, 17:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, UKOME’nin (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 25 Haziran Cuma günkü toplantısında, Şehir Hatları AŞ vapurlarının 31 Ağustos’a kadar 5 Kuruş’a yolcu taşıyabileceği kararını 28 Haziran Pazar sabahı hayata geçiriyor. Karara göre, her gün toplam 22 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 Kuruş’a yolculuk yapılabilecek.

Deniz yolunun toplu taşımadaki payını artırmak istediklerine dikkat çeken Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, bu kararın, çözüme yönelik bir adım olduğunun altını çizdi. Dedetaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hedefi, deniz yolunun toplu taşımadaki payını artırmak. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız sürüyor. İlgili karar ile üzerinde çalıştığımız, yolculuk alışkanlıklarının denize kaydırılması konusunda çözüme yönelik bir adım atıldığını düşünüyoruz. Özellikle salgın nedeni ile değişen yolculuk alışkanlıklarının tespitine olanak sağlayacak bu uygulama ile yolculukları ölçerek, veri toplayacağız. Bunları analiz edip, ileriye dönük planlamaların veriye dayalı gerçekleşmesini sağlayacağız."

"KORONAVİRÜSÜN BULAŞICILIK RİSKİNİ DÜŞÜRECEK"

Denizin payındaki artışın, karadaki trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini de azaltacağını vurgulayan Dedetaş, ulaşım alışkanlıklarını denize doğru yönlendirmek için Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı’nın liderliğinde başka çalışmalar da yaptıklarını açıkladı.

Uygulamanın, koronavirüsün bulaşıcılık riskinin düşürülmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Dedetaş, "Ayrıca koronavirüs tehdidi henüz bitmedi. Bu uygulama, koronavirüsün bulaşıcılık riskini düşürmesi, esnek çalışma saatlerini desteklenmesi nedeniyle halk sağlığını korumak adına da atılmış bir adımdır" diye konuştu.

31 Ağustos’a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak.

İşte indirimin geçerli olduğu hatların tam listesi:

- Beşiktaş-Kadıköy

- Üsküdar-Karaköy-Eminönü

- Eminönü-Kadıköy

- Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz)

- Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü

- Karaköy-Kadıköy

- Kadıköy-Karaköy-Eminönü

- Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı)

- Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu

- İstinye-Küçüksu

- Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

- Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

- Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye

- Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

- Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş

- Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

- Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

- Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü

- Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü

- Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye-Sarıyer- Rumeli Kavağı

- Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı

- Bostancı-Karaköy-Kabataş