5. Sabancı Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu: Birinicilik ödülü 'Cansuyu'na

14 Ocak 2021 Perşembe, 10:24

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

“Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl ilk kez online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti.

YouTube'dan canlı yayımlanan törene, jüri üyeleri ve yarışmacılar online bağlandı.



13 eserin finale kalmaya hak kazandığı 5. Kısa Film Yarışması’nın jürisi, Türkiye’den yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu ve ödüllü oyuncu Belçim Bilgin’in yanı sıra yurt dışından ünlü Gürcü yönetmen Ana Urushadze, sinema yazarı Barbara Lorey de Lacharrière ve Saraybosna Film Festivali kurucusu, festival direktörü ve film yapımcısı Mirsad Purivatra’nın değerlendirmeleriyle belirlendi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 'CANSUYU'NA

“Cansuyu” filmiyle birinci olan Anıl Gök’ün ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı açıklarken “Taze Süt” filmiyle ikinci olan Ömer Faruk Güler’in ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve “Tatile Gidiyoruz” filmiyle üçüncü olan Aral Ariel Goldenberg’in ödülünü yarışmanın Kanaat Önderi Tamara Kotevska açıkladı.

Mansiyon ödüllerine değer görülen “Kimin Umurunda” filminin yönetmeni Yeliz Gürkan’ın ve “Hayır!” filminin yönetmeni Can Yeşiloğlu’nun ödülünü Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan açıkladı.

Dereceye giren üç filme para ödülü verildi.