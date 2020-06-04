50 yaş üstü hastalarda Covid-19'u önleyen karışım
Singapur'da yapılan araştırmada, D3 ve B12 vitaminleriyle magnezyum mineralinin bir arada verilmesinin, 50 yaş ve üstü hastalarda yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ölümcül ya da ağır safhaya ilerlemesini engelleyebileceği tespit edildi.
NewsMedicalLifeSciences dergisinin haberine göre, Singapur Devlet Hastanesine 15 Ocak-15 Nisan tarihlerinde kabul edilen en az 50 yaşındaki Covid-19 hastaları üzerinde bir çalışma yürütüldü.
Bu hastalardan 17'sine günde 1000 birim D3, 150 miligram magnezyum ve 500 mikrogram B12 vitamini verildi. Birçoğuna bu vitamin-mineral kombinasyonu hastaneye kabul edildikleri ilk gün verilmeye başlandı ve tedavi 5 gün boyunca sürdürüldü.
Benzer klinik özellikler gösteren 26 hasta da kontrol grubuna dahil edildi.
Uzmanlar, vitamin-mineral kombinasyonu verilen 17 hastadan sadece 3'ünün ilerleyen aşamada solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu, kontrol grubunda bu sayının 16 olduğunu gözlemledi.
Bilim insanları, D vitamini eksikliği ve yeni tip koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümler arasında güçlü bağlantı bulunduğunu tespit etmişti.
ABD'nin Northwestern Üniversitesinden bilim insanları, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, Güney Kore ve Çin'deki hastanelerden topladıkları Covid-19 hastalarına ait verileri incelemiş, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüksek bulunduğu ülkelerdeki hastaların D vitamini seviyelerinin, ölümlerin daha az seyrettiği ülkelerdeki hastalara göre daha düşük olduğunu saptamıştı.
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