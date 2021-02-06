50 yıl önce Ay yüzeyine bırakılmıştı, yeniden görüldü

06 Şubat 2021 Cumartesi, 12:41

Dünya'nın uzay tarihinde en önemli ve ikonik olaylarından birisi bundan 50 yıl önce Apollo 14 görevinde gerçekleştirildi. 1971 yılında gerçekleştirilen ve üçüncü insanlı Ay görevi olan Apollo 14'de astronot Alan Shepard, iki golf topu ve bir golf sopasını gizlice kendisiyle birlikte Ay'a götürmüştü.

Webtekno'nun aktardığına göre, Alan Shepard'ın beraberinde götürdüğü bu eşyalar manevi bir değer taşımıyordu. Aksine, eşyalar tamamen amacına uygun kullanılacaktı. Alan Shepard, Ay yüzeyine indiği sırada golf toplarını ve sopasını çıkararak her iki topla da vuruş yaptı. Alan Shepard'ın Ay yüzeyinde atış yaptığı o toplar, geçtiğimiz gün yenilenen fotoğraflarla yeniden gözüktü.

SHEPARD, TOPLARI NE KADAR UZAĞA ATABİLMİŞ?

Andy Saunders isimli görüntüleme uzmanı, Alan Shepard'ın golf toplarına vurduğu anları gösteren orijinal görüntüleri yüksek kaliteli hale getirmeyi başardı. Saunders, bu sayede Shepard'ın çok uzaklara vurduğu ikinci golf topunun da görüntülenmesini sağladı. Bu top, en son Shepard vurmadan önce görülmüştü.

Astronot Alan Shepard, her iki topa da vurduktan sonra bir topun kratere girdiğini, ikinci topunsa kilometrelerce uzağa uçtuğunu açıklamıştı. İşte yüksek kaliteli hale getirilen görüntülerle birlikte o topun ne kadar uzağa gittiği de gözle görülür oldu. Buna göre Alan'ın kratere giden ilk topu yaklaşık 22 metre mesafe almışken ikinci top, beklentinin çok altında olacak şekilde 36,5 metre uzaklaşmıştı. Yani top, Shepard'ın anlattığı kadar uzağa gitmemişti.

Yine de görüntü uzmanı Andy Saunders, Shepard'ın topa vurabilmiş olmasının bile büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Saunders, Shepard'ın basınçlı ve hareket kısıtlayıcı kıyafet içinde olduğunu, kasklarının vizörü nedeniyle ayaklarını bile görmekte zorlandıklarını söyledi.