51 baro başkanından genel kurul açıklaması

14 Mart 2021 Pazar, 16:12

Arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Balıkesir baro başkanlarının da bulunduğu 51 baro başkanı, baroların genel kurullarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pandemi gerekçesiyle Ekim 2020’den bu yana “hukuka ve mevzuata aykırı biçimde baroların olağan genel kurullarının engellenmesine devam edildiği” belirtilen açıklamada, bu süreçteki çeşitli açıklamalar ve Yüksek Seçim Kurulu kararları ile “hukuka aykırı bir durumun olağanmış gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğe aykırı açıklamalarla toplumun hafızasında algı oluşturulduğu” kaydedildi. Açıklamada, “Kırmızısı, turuncusu, üçyüzü, beşyüzü, kısıtlama olanı, olmayanı ile baro genel kurulları açısından ülke coğrafyası 81 parçaya bölünmüş ve her biri için başka bir hukuksuzluk inşa edilmiştir. Görülüyor ki pandemi gerekçe gösterilerek avukatların önünden sandık kaçırılmak isteniyor. Emredici yasa hükmüne rağmen baroların genel kurul yapması pandemi gerekçesiyle engellenirken siyasi partilerin tıklım tıklım dolu kongreleri, faaliyetleri devam eden AVM’ler ve en önemlisi her gün binlerce kişinin bir arada bulunmak zorunda kaldığı adliyeler bu gerekçenin samimiyetten yoksun olduğunu açıkça göstermektedir” denildi.

'ÇİFTE STANDART'

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne her gün yaklaşık 30 bin kişinin girip çıktığı vurgulanan açıklamada, “Baro genel kurulları için getirilen 300 kişi sınırlamasının pandemi mücadelesi ile ilgisi olmayan bir çifte standart uygulaması olduğunu ve gerçekçi, bilimsel, hukuksal bir dayanağı olmadığını hepimiz görüyoruz” ifadeleri kullanıldı. Baro genel kurullarının engellenmesinin gelecekte yapılması muhtemel tüm seçimlerin iptali için “korkutucu bir emsal yarattığı” aktarılan açıklamada, “demokrasiye aykırı bu tavrın bir diğer sonucunun ise Türkiye Barolar Birliği seçimlerini de ötelemek ve baroların iradesine karşın hukuku teferruat sayan bir başkanlık anlayışının TBB’de sürmesini sağlamak” olduğu kaydedildi.

'SUÇ İŞLİYORLAR'

Baro genel kurullarının önünde hukuken hiçbir engel olmadığı da vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Barolar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bu nedenle söz konusu sokak kısıtlamaları barolar ve avukatlar açısından geçerli değildir. 300 kişi ve kişi başı 8 m2 alan sınırlamasının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Nitekim siyasi parti kongrelerinde böyle bir kısıtlama getirilmemiştir. Baro genel kurullarının yapılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı beyanı bir kandırmacadan ibarettir. Üye sayısı 400’ün üzerinde olan barolarda pazar günü dışında seçimlerin yapılabilmesi mevzuat gereğince mümkün değildir. Kanunda yer alan emredici hükümlerin uygulanmasının, hukuksuz idari kararlarla engellenmesi suçtur. YSK’dan başlamak üzere yasak kararlarının altında imzası olan herkes suç işlemektedir.”

'GÖREVİNİ YAPMADI'

Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarının siyasi partileri kapsayıp kapsamadığı sorusu yöneltilen açıklamada, “Eğer öyleyse Pandemi Bilim Kurulu’nca alınan bu kararlar hangi bilimsel veriye dayandırılmıştır? Baro genel kurulları üzerinden elinizi çekin. Baro başkanları olarak meslektaşlarımızın sağlığı için gereken her türlü önlemi almak suretiyle gerektiğinde açık havada, spor salonlarında, stadyumlarda genel kurul toplantılarımızı yapmak ve demokrasiye olan inanç ve hukuka olan saygımızı bir kez daha ortaya koymakta kararlıyız. Bu kapsamda, şu ana kadar genel kurul kararı alan, genel kurulunu gerçekleştiren ve henüz genel kurul kararı almamış olan bizler en geç haziran ayı sonuna kadar barolarımızda genel kurul süreçlerini tamamlamak yönündeki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. TBB başkanının, bu süreçte görevini gereği gibi yapmadığını, baroların genel kurullarının yapılmasına getirilen yasakları 6 ay sonra fark etmek suretiyle bakanlığa yazı yazmakla yetindiğini görüyoruz. Bu da barolarla TBB arasındaki mesafenin ne kadar açıldığının ve TBB’nin en hafif tabiriyle inandırıcılıktan tamamen uzaklaştığının bir göstergesidir. Bizler, TBB’nin kişilerin değil baroların iradesi ile oluştuğu bilinciyle, hukukun, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının tarafı olan bir TBB’yi yeniden yaratmakta kararlı olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız” ifadeleri kullandı.

İMZACI BARO BAŞKANLARI

İmzacı baro başkanları şöyle:

• Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

• Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU

• Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK

• Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE

• Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç SAĞKAN

• Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

• Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

• Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

• Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

• Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

• Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR

• Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

• Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ

• Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

• Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

• Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN

• Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN

• Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

• Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY

• Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ

• Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

• Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR

• Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN

• Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

• Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA

• İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU

• İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

• Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR

• Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN

• Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN

• Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ

• Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

• Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ

• Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN

• Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

• Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

• Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

• Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur UZUN

• Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

• Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ

• Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar GÜRSEL YILDIRAN

• Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz DEMİR

• Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

• Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

• Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

• Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI

• Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

• Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

• Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

• Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

• Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU