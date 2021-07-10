Bangladeş'te 52 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında 9 kişi gözaltında
Bangladeş'te 52 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından fabrika sahibinin de aralarında bulunduğu, 9 kişi gözaltına alındı.
Polis yetkilisi Jayedul Alam, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 8 Temmuz'da başkentin dış mahallelerinden Rupganj'da bulunan Hashem Gıda ve İçecek Şirketinin 5 katlı fabrikasında meydana gelen yangına ilişkin gözaltına alınan 9 kişinin "cinayetle suçlandığını" kaydetti.
Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han, gözaltına alınanlar arasında, fabrikanın bağlı olduğu Sajeeb Group'un yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün bulunduğunu duyurdu.
Han, olayı "cinayet" olarak nitelendirerek sorumluların cezalandırılacağını ifade etti.
KAPILAR KİLİTLİYDİ
Yangında, fabrikada mahsur kalan 52 kişi hayatını kaybederken en az 50 kişi yaralandı. Fabrikanın çıkış kapılarının içeriden kilitli olmasının, işçilerin dışarıya çıkmasını engelleyerek ölü sayısını yükselttiği ifade ediliyor.
Fabrikada kaç kişinin mahsur kaldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu açıklanmadı. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
Hükümet, yangınla ilgili soruşturma açılması talimatı vermişti.
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