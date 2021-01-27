5410 TL'yi ATM'de unuttu

27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:58

Bodrum Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Reşat Yavuz, ATM de unutulan 5410 TL parayı önce polise sonra sahibine teslim etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan Reşat Yavuz, Yalıkavak merkezinde bulunan ATM’lerin birinde işlem yapıldıktan sonra unutulan parayı fark etti. Zabıta Memuru Yavuz, 5410 TL'yi Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği’ne götürerek teslim etti.

İlgili banka ile irtibata geçerek paranın sahibini tespit eden polis, vatandaşa ulaşarak durumu haber verdi. Haber verilmesi sonrası Yalıkavak Zabıta Amirliği’ne gelen bir kargo çalışanı olan vatandaşa parası zabıta memuru Reşat Yavuz tarafından teslim edildi.

Belediye çalışanı Reşat Yavuz’un duyarlı davranışı takdirle karşılandı.