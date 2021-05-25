59 ilde operasyonun düğmesine basıldı: 264 kişi gözaltında
59 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 264 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 59 ilde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, bin 213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla başlatılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 264 şüpheli gözaltına alındı.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 210 kapalı alan esrar üretim düzeneği, 36 kilo 467 gram esrar, 1301 kök kenevir bitkisi, 1811,5 gram skunk, 4 mililitre likit esrar, 14,59 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 26 ecstasy tablet, 40,88 gram metamfetamin, 2,78 gram kokain maddesi, 1,5 gram eroin maddesi, bir gram ketamin, 1232 gram kenevir tohumu, 94 sentetik ecza, 48 hassas terazi, 52 tane madde kullanımına yarayan aparat (Bong, Grinder vs), uzun namlulu tüfek, 26 tabanca, 13 tüfek, 2 bin 124 fişek, 14 litre kaçak alkol ve 52 bin 565 lira ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
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