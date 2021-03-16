6. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri

16 Mart 2021 Salı, 05:22

Yarışma kapsamında 2020 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü”; ayrıca 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek. Yarışmaya başvurular 19 Haziran’a kadar devam edecek.

Yarışmanın Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin, Onursal Başkanlığı’nı Doğan Hızlan’ın üstlendiği, başkanlığında ise Mehmet Eroğlu’nun yer aldığı Roman Seçici Kurulu’nun üyeleri; Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan.

Şiir Seçici Kurulu’nun Başkanı Metin Celal; üyeler ise A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık.

Yarışmaya katılacak şair-yazar ya da yayınevlerinin, hangi kategoriden aday olunduğunu belirten (Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı ve kısa özgeçmiş ile 10 nüsha kitaplarını, 19 Haziran Cumartesi günü akşamına kadar Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nın Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak No:26 kat 2 Taksim, Beyoğlu - 34433 İstanbul adresine teslim etmeleri gerekiyor. Ödül kazanan eserler ise seçici kurulların değerlendirmesinin ardından kasım ayı içinde açıklanacak.