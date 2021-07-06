6 aylık enflasyon farkı, memura 2021 için yapılan yüzde 3+3’lük zammı yakaladı

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Haziran ayıyla ilgili açıklanan enflasyon (TÜFE) oranları, iktidarın çalışan ve emekliye reva gördüğü ücret politikasının iflas ettiğini ortaya koydu. Yüzde 8.45 olan 6 aylık TÜFE artışı, toplusözleşmeyle memur ve memur emeklisine yılın tamamı için verilen yüzde 3+3’lük zammı fazlasıyla aşarken, ilk 6 ay için oluşan 5.45 puanlık enflasyon farkı da bu yıllık zam oranına çok yaklaştı. İşte diğer detaylar:

- Memur: Memur ve memur emeklisi için ilk 6 ayda 5.45 puanlık enflasyon farkı oluştu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi yılın ikinci yarısında yüzde 3’lük toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı alacak. Böylece yılın ikinci yarısında memur ve memur emeklisinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 8.45 olacak. Bu kesim yıl başından bu yana enflasyon karşısında kayıp yaşıyor. Bu nedenle de sendikalar seyyanen zam istiyor. Ancak iktidar buna yanaşmıyor.

- Emekli: İşçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Buna göre bu emeklilerin maaşlarına temmuz ayı itibarıyla yüzde 8.45 zam yapılacak. Emekliler ocak ayında, önceki 6 aylık TÜFE oranı olan yüzde 8.36 zam almıştı. Yıllık TÜFE’nin 17.53 olduğu göz önüne alındığında emeklilerin maaş zamları da düşük kaldı.

- Toplusözleşme: 6 aylık TÜFE rakamları kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için hükümetin önereceği zam teklifi hakkında da ipucu verdi. Türk-İş ve Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam istemişti. Ancak iktidar masaya 6 aylık enflasyon sonuçları ile gelecek. Bu da iktidarın büyük olasılıkla ilk 6 ay için yüzde 8.45’in biraz üzerinde teklifte bulunacağı anlamına geliyor. İktidar, sık sık “işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik” savunması yapıyor. İktidar bu oranın altında bir teklifle masaya gelirse rakamı savunabilmesi de çok zor olacak. Türk-İş ile Hak-İş’in nasıl bir tavır izleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.