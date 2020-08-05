6 ile müftü ataması yapıldı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 08:01

Resmi Gazete'de yer alan karara göre; 6 ile yeni müftü ataması yapıldı. Ordu Müftülüğüne Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin Müftüğüne Sinop Müftüsü Ali Haydar Çelik, Sinop Müftülüğüne Mustafa Düzgüney, Edirne Müftülüğüne Muş Müftüsü Alettin Bozkurt, Muş Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu, Kastamonu Müftüğüne ise Mustafa Bilgiç atandı.