6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi

6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR sürücüsü İsmail Yılmaz’ın (48), tedavisi sürüyor. Yılmaz’ın, kazanın, teknik arızadan dolayı yaşandığını söylemesi üzerine jandarma, TIR’da inceleme başlattı.

DHA
29 Ağustos 2021 Pazar, 12:00
6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi
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Konya'da, amonyum nitrat yüklü TIR'ın karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, geçen cuma, saat 04.30 sıralarında Konya-Aksaray kara yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.

İsmail Yılmaz yönetimindeki 43 AAC 671 plakalı, amonyum nitrat yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, Kayseri'den Antalya'ya tatile giden Hacı Hasip Ocak (20) yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mesut Ocak (41), eşi Fatma Ocak (41), çocukları sürücü Hacı Hasbi Ocak, Asude Ocak (9), Fatih Ocak (18) ve baldızı Feyzanur Kofa (24) olay yerinde yaşamlarını yitirdi, çocuklarından Nisanur Ocak (16) ile TIR şoförü İsmail Yılmaz, yaralandı.


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