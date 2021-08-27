27 Ağustos 2021 Cuma, 22:48

Edinilen bilgiye göre, Duran Özcan yönetimindeki 46 DY 662 plakalı araç Sevin Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken, yol kenarında bulunan ve arızalı motora yardım için getirildiği öğrenilen motosiklete ve çapa motoruna aynı anda çarptı.

Kahramanmaraş’ta feci kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 27, 2021

Çarpmanın etkisiyle motosikleti çapa motoruna yüklemeye çalışan İsmail Çelik (77), eşi Hatice Çelik (72), Halil Erdoğan (48) ve Duran Özcan (35) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Osman Erdoğan’ın (17) tedavisine devam ediliyor.

Afşin ilçe jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.