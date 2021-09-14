6 ülkeden kumaş ve tekstil ithalatçıları İstanbul'da buluştu

14 Eylül 2021 Salı, 15:54

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonuyla 3'üncü kez gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, yabancı alım firmaları ile Türk üretici firmaları, 2 gün boyunca ikili görüşmeler yapacak.

Programın açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu sene tekrar başlıyoruz. İnşallah hem Türkiye'den katılan firmalar hem de yurt dışından gelen katılımcılar ile bundan sonra bu etkinliğimizi büyüterek daha etkin bir şekilde yapmaya devam edeceğiz''dedi.

Avdagiç, Doğu ile Batı'nın buluşma noktası İstanbul'un artık tekstil sektörünün küresel nabzının attığı merkeze dönüşmesi gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tekstili sadece nitelikli üretimiyle değil, tasarımıyla da bunu hak ediyor. Biz bu yöndeki girişimlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu yapmayı başarırsak, İstanbul'un sokak ve caddelerinde, hatta bu salonda esen Türk tekstil rüzgarı, tüm dünyayı kaplayacaktır."

'DAHA BÜYÜK SIÇRAMALAR YAPABİLİRİZ'

Avdagiç, "Türkiye ve Türk firmalar, kumaş ve tekstilde küresel ligin en üstünde yer almayı hak ediyor. Tekstilde mevcut gücümüzü kullanarak, daha büyük sıçramalar yapabiliriz" ifadesini kullandı.