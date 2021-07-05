660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3'te 1'i seyirci ile gerçekleştirilecek
Kırkpınar'a seyirci alınması kararlaştırıldı, gözler sporcularda.
Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılmayan Kırkpınar'ın gemeceği belli oldu.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, er meydanına kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınarak gerçekleştirilecek.
Güreşçi konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
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