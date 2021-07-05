660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3'te 1'i seyirci ile gerçekleştirilecek

Kırkpınar'a seyirci alınması kararlaştırıldı, gözler sporcularda.

AA
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:05
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3'te 1'i seyirci ile gerçekleştirilecek
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Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılmayan Kırkpınar'ın gemeceği belli oldu.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, er meydanına kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınarak gerçekleştirilecek.

Güreşçi konusunda ise bir açıklama yapılmadı.


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