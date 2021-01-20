7 bin yıllık ata tohumları Bodrum'da başak verecek

20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:39

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Tarım Ar-Ge ve yerel tohum merkezinde binlerce ata tohumu toprakla buluşmaya başladı. Çoğunluğu köylüler tarafından verilen ata tohumları önce araştırılıyor sonra toprakla buluşuyor. Binlerce tohumun geldiği merkezde vatandaşları en çok heyecanlandıran ise arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık siyez buğdayı oldu. Tohum bankasının en özel yerinde saklanan 7 bin yıllık tohumlar toprakla buluşmayı bekliyor.

ÖZEL BİR ODADA MUHAFAZA EDİLİYOR

Ar-Ge merkezindeki en yaşlı tohum olan siyez buğdayı tohumu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı da heyecanlandırdı. Bir avuç siyez buğdayından binlerce tohum üretmeyi planlayan Başkan Aras, tohumları çoğalttıktan sonra Mumcular Mahallesi'nde yaşayan köy halkına dağıtılması planlanıyor. Altından daha değerli olan tohumlar ise özel bir odada muhafaza ediliyor.

"GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bodrum Belediye Başkan Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz tohum bankasıyla ilgili bilgiler vererek, "Yaklaşık 4 ay önce, Bodrum Belediyesine ait tarım Ar-Ge ve yerel tohum merkezini açtık. Merkezimizin bir bölümü olan tohum bankasında yaklaşık 2 bin çeşit yerel tohumu içerisinde barındıracak kapasitede, iklimlendirilmiş bankamızda Bodrum'un yerel tohumlarını bir araya getirip, laboratuvarlarda çalışması yapıldıktan sonra deneme parsellerinde çoğaltıyoruz. Tohumları çoğaltıp, depolayıp belirli bir seviyeye geldikten sonra vatandaşlarımıza hibe ederek stratejik bir sektör olan tarımın başlangıcı olan tohumu gelecek nesillere aktarmak maksadıyla bu faaliyetimizi ciddiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"BİZE CİDDİ BİR HEYECAN KATTI"

7 bin yıllık tohumların bir an önce toprakla buluşması için çalışmaları hızlandıran Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Yerel tohum bankamızın en önemli tohumlarından bir tanesi ise ilk olarak aday tohum olarak bize teslim edilen yaklaşık 7 bin yıllık siyez buğday tohumu. Anadolu'muzun bir kentinde arkeolojik kazı esnasından bulunan küplerin içerisinde siyez buğdayının ve bunun peşine düşen bir vatandaşımızın daha sonrasında temin etmesi ve çoğaltmasıyla beraber ilk küpten çıkan orijinal tohum tanelerini bize teslim etti. Tohumla ilgili gerekli laboratuvar çalışmalarını da yapıyoruz. Teslim aldığımız her tohumu yerel tohum olarak değerlendirmeden önce aday tohum olarak kabul ediyoruz. Laboratuvarlarımız da incelenip, deneme parsellerimizde incelemeleri yapıldıktan sonra büyük arazilerde çoğaltma işlemi yapıyoruz. Bunun ardından bu tohumları vatandaşlarımıza hibe ediyoruz. 7 bin yıllık siyez buğdayı ile ilk karşılaştığımız da gerçekten bize ciddi bir heyecan kattı. Bu buğdayı toprakla buluşturup yeşerttiğimizde, bu gölgeye kazandıracak olmanın haklı bir gururunu ve ciddi bir heyecan içerisindeyiz. Bunu başardığımız gün yeni bir hikayenin başlangıcı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.