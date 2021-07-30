Muğla Belediye Başkanı: Yangın için THK'den kimseye ulaşamadım

30 Temmuz 2021 Cuma, 00:18

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, bugün kentte çıkan yangınlara ilişkin, kayyım yönetimindeki THK'yi uçak kiralamak için aradığını, ancak çıkan görevliden 'Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın' yanıtını aldığını açıkladı.

Gürün, “Santral memuru çıktı. Ben kendimi tanıtarak yangın uçaklarının kullanılmasıyla ilgili yetkiliyle konuşmak istediğimi söyledim. Ama arkadaş, 'Yarın sabah görüşebilirsiniz. Saat 15.30'dan sonra burada kimse kalmıyor' dedi. Türk Hava Kurumu'nda görüşecek bir yetkili bulamadık” diye konuştu.

Halk TV canlı yayınına bağlanarak açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gürün, şunları söyledi:

“O kadar kötü şeyler oluyor ki her yerde yangın haberleri almaya başladık. Üç helikopter görevlendirildi. Hava kararınca görevlerini yapamaz hale geldiler ama onlar yeterli değil. Yangın uçaklarının çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu yangınların hepsi orman içi yangını, hava karardığında yukarıdan orman yangınına müdahale etkili olmuyor.”



Gürün'ün açıklamaları şu şekilde:

"HAVA KARARINCA HELİKOPTERLER UÇAMAZ HALE GELDİ"

O kadar kötü şeyle oluyor ki, birdenbire her yerde yangın haberleri almaya başladık. Önce Marmaris'teki yangın ortaya çıktı. Derhal ekiplerimiz müdahale etti. Orman yangınlarının söndürülmesiyle ilgili önce 2, sonra 3 helikopter görevlendirildi. Ama hava kararınca uçamaz hale geldiler.

"YANGIN UÇAKLARI DAHA ETKİN MÜDAHALE EDİYOR"

O helikopterin taşıdığı su miktarı yangına müdahale için çok yeterli değil. Uzmanların söylediği ve bizim bildiğimiz, yangın uçaklarının çok daha etkin bir şekilde müdahale edebildiği. Ama burada bir uçak olamadı ve şu anda orman yangını devam ediyor.

"BODRUM'DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor, bitmiş değil. Köyceğiz Ağla yaylasında yangın var.

"YANGIN BÖLGESİNE ARAÇLA ULAŞMAK MÜMKÜN OLMUYOR"

Bunların hepsi orman içi yangını ve yangına araçla ulaşmak da mümkün olmuyor. Dolayısıyla hava karardığında helikopterler de yere inmek mecburiyetinde olduğu için herhangi bir şekilde yukarıdan müdahale olmuyor. Büyükşehir olarak ne yapıyoruz, biz konutların kenarında yerimizi alıyoruz ve konutlara yangının sıçramamasını, engellemeye sıçrarsa da en çabuk şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz.

"THK'DE GÖRÜŞECEK YETKİLİ BULAMADIK"