7 kez şikâyete karşın boşanmak istemeyen eşi serbest bırakıldı, 4 gün sonra öldürüldü

02 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Elazığ’da 9 Haziran’da boşanma aşamasındaki eşi Ali Alkılınç tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Aslıhan Alkılınç’ın (34) 7 kez şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Hakkında 3 dava açılan Ali Alkılınç’ın serbest bırakıldıktan 4 gün sonra Aslıhan Alkılınç’ı öldürdüğünü vurgulayan avukat Müjde Tozbey Erden, “Kolluk kuvvetleri, Aslıhan’ı korumadı. Ona inanmadı. Eğer kolluk kuvvetleri İstanbul Sözleşmesi’ni uygulasaydı. Aslıhan yaşıyor olacaktı” dedi.

ANNESİNİ KURTARAMADI

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Aslıhan Alkılınç, ölüm tehditleri aldığı eşi Ali Alkılınç hakkında 7 kez şikâyette bulundu. Bu şikâyetlerden sadece 3 tanesine dava açıldı.

Ancak bu davalar da takipsizlikle sonuçlandı. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan eşi tarafından 5 Haziran’da zorla arabaya bindirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Aslıhan Alkılınç’ı kurtarırken gözaltına alınan Ali Alkılınç ifadesi alındıktan sonra serbest bıraktı. Bu olaydan 4 gün sonra Ali Alkılınç, çocuklarının gözleri önünde Aslı Alkılınç’ı ve annesini bıçakladı.

Annesini kanlar içinde gören 12 yaşındaki çocuk, babasını sırtından bıçaklayarak annesini kurtarmaya çalıştı.

Ancak Aslı Alkılınç’ın annesi ağır yaralı olarak kurtulurken Alkılınç ise yaşamını yitirdi. Ali Alkılınç tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKAT ERDEN: SUÇA ORTAKLAR

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı ve Aslıhan Alkılınç’ın avukatı Müjde Tozbey Erden, “Ali Alkılınç’ın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Aslıhan’ı tasarlayarak ve canice öldürdü. Aslıhan’ın annesini ağır bir şekilde yaraladı. Katiller korunmasın, yargılansın. İstanbul Sözleşmesi uygulansın demek bu yüzden bu kadar önemli. Gencecik, 34 yaşında bir kadının yaşam hakkı elinden alındı. Aslıhan’ı ölüme yollayanın yalnızca Ali Alkılınç olduğunu söylemek mümkün mü? Görevini yapmayan kamu görevlileri de suça ortak. Düşünün ki ilk olayda çevredeki halk elinden geleni yapmış, destek olmuş, sessiz kalmamış ama kolluk görevini yerine getirmemiş. Onların da ceza alması gerekir” dedi.