7 kişiyi ölüme götüren sürücü: "Işık da görmedim ses de duymadım"
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 7 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı servis ile trenin çarpıştığı kazada sürücü Bilal Küllü tutuklandı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen servis ile trenin karıştığı kazada ölü sayısı 7’ye yükselirken, 6 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde de sürücünün, işçileri adeta ölüme götürdüğü görüldü. Görüntülerde bariyer ve raylar kapalı olmasına rağmen sürücü Bilal Küllü idaresindeki servis aracı ile ‘S’ çizerek bariyerleri aşmaya çalışırken, gelen yük treninin altında kalarak metrelerce savruluyor.
"TRENİ GÖRMEDİM"
Hastanede tedavisi tamamlanan servis aracının sürücünün alınan ifadesinde ise, "Ben bariyerin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim. Ben ışık da görmedim. Tren yolundaki hemzemin geçitteki sesleri yani trenin geldiğine dair ikaz sesini de duymadım. Minibüse trenin çarptığını da hissetmedim. Gözümü açtığımda kaza yaptığımızı anladım" dediği öğrenildi.
Ayrıca soruşturma kapsamında sürücünün kusurlu olduğunun da kaydedildiği öğrenildi.
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