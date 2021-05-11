7 yaşındaki Elizabeth, Ay'a nesne gönderen ilk çocuk olacak

11 Mayıs 2021 Salı, 17:51

İngiltere'nin Leicester şehrinde yaşayan Elizabeth Norman, geçen martta Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) keşif aracı Perseverance'i Mars'a göndermesinin ardından uzayla ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Sputnik’in derlediği habere göre, 'Astro Liz's Lab' isimli sosyal medya hesapları açarak uzayla ilgili eğitim içerikleri paylaşan Elizabeth, evinin bahçesinde yaptığı uzay deneyleri ile roket üreticisi United Launch Alliance'ın (ULA) dikkatini çekti.

Elizabeth, kartondan inşa ettiği 2 metrelik roketi bahçede yaklaşık 9 metre yukarı fırlattığı anları sosyal medya hesaplarından yayımlamasının ardından ULA CEO'su Tory Bruno, küçük kız ile iletişime geçti.

(Fotoğraf: Twitter)

Üzerinde Elizabeth’in sosyal medya hesaplarının adı olan 'Astro Liz's Lab' yazan çıkartmanın, ABD'nin 1972'deki Apollo 17'den sonra Ay'a yapacağı ilk yolculukta göndereceği 'Vulcan Centaur' roketindeki zaman kapsülüne yerleştirileceği bildirildi.

NASA, bu yıl fırlatılması planlanan roketteki zaman kapsülüne 'sembolik eşya' gönderme şansı tanıyor ancak bunun fiyatı kg başına 1 milyon 200 dolar. ULA, bu imkanı uzay tutkunu Elizabeth’e ücretsiz sağlayacaklarını açıkladı.

(Fotoğraf: Twitter)

Öte yandan, Elizabeth ve ailesinin 2021 sonunda gerçekleşmesi planlanan fırlatmayı izlemeleri için NASA merkezine davet edildikleri de belirtildi.

'AY'DA YÜRÜMEK VE MARS'TA KEŞİFLER YAPMAK İSTİYORUM'

7 yaşındaki Elizabeth, Metro'ya yaptığı açıklamada, "Üzerinde etiketim olan kapsülün Ay'a gidişini izlemek için sabırsızlanıyorum. Uzayı ve bilimi seviyorum çünkü bu alanlarda keşfedecek çok şey var. Deneyler yapmayı seviyorum. Gelecekte Ay'da yürümek ve Mars'ta keşifler yapmak istiyorum. Umarım bir gün Vulcan Centaur'a kendim de binebilirim" dedi.

Elizabeth ayrıca şimdiden astronotların uzaya gitmeden önce esnemek için yaptığı yoga egzersizlerine başladığını söyledi.