7 yaşındaki Elizabeth, Ay'a nesne gönderen ilk çocuk olacak
İngiltere'de yaşayan 7 yaşındaki Elizabeth Norman'ın Ay'a nesne gönderen ilk çocuk olacağı açıklandı. Elizabeth'in uzayla ilgili içerikler paylaştığı sosyal medya hesabının adı yazan çıkartma, bu yıl fırlatılması planlanan 'Vulcan Centaur' roketinin zaman kapsülüne yerleştirilecek.
İngiltere'nin Leicester şehrinde
yaşayan Elizabeth Norman, geçen martta Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin
(NASA) keşif aracı Perseverance'i Mars'a göndermesinin ardından uzayla ilgili
araştırmalar yapmaya başladı.
Sputnik’in derlediği habere göre,
'Astro Liz's Lab' isimli sosyal medya hesapları açarak uzayla ilgili eğitim
içerikleri paylaşan Elizabeth, evinin bahçesinde yaptığı uzay deneyleri ile
roket üreticisi United Launch Alliance'ın (ULA) dikkatini çekti.
Elizabeth, kartondan inşa ettiği
2 metrelik roketi bahçede yaklaşık 9 metre yukarı fırlattığı anları sosyal
medya hesaplarından yayımlamasının ardından ULA CEO'su Tory Bruno, küçük kız
ile iletişime geçti.
(Fotoğraf: Twitter)
Üzerinde Elizabeth’in sosyal
medya hesaplarının adı olan 'Astro Liz's Lab' yazan çıkartmanın, ABD'nin
1972'deki Apollo 17'den sonra Ay'a yapacağı ilk yolculukta göndereceği 'Vulcan
Centaur' roketindeki zaman kapsülüne yerleştirileceği bildirildi.
NASA, bu yıl fırlatılması
planlanan roketteki zaman kapsülüne 'sembolik eşya' gönderme şansı tanıyor
ancak bunun fiyatı kg başına 1 milyon 200 dolar. ULA, bu imkanı uzay tutkunu
Elizabeth’e ücretsiz sağlayacaklarını açıkladı.
(Fotoğraf: Twitter)
Öte yandan, Elizabeth ve
ailesinin 2021 sonunda gerçekleşmesi planlanan fırlatmayı izlemeleri için NASA
merkezine davet edildikleri de belirtildi.
'AY'DA YÜRÜMEK VE MARS'TA
KEŞİFLER YAPMAK İSTİYORUM'
7 yaşındaki Elizabeth, Metro'ya
yaptığı açıklamada, "Üzerinde etiketim olan kapsülün Ay'a gidişini izlemek
için sabırsızlanıyorum. Uzayı ve bilimi seviyorum çünkü bu alanlarda keşfedecek
çok şey var. Deneyler yapmayı seviyorum. Gelecekte Ay'da yürümek ve Mars'ta
keşifler yapmak istiyorum. Umarım bir gün Vulcan Centaur'a kendim de
binebilirim" dedi.
Elizabeth ayrıca şimdiden astronotların uzaya gitmeden önce esnemek için yaptığı yoga egzersizlerine başladığını söyledi.
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