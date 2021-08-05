700 binden fazla işçiyi ilgilendiren görüşmelerde son gelişme

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:02

Kamuda işçi statüsünde çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son dönemece girildi. Yakın zamanda sözleşmelerin bitirilmesi için kamu tarafının yeni bir teklif hazırladığı öğrenildi. Taraflar, memur toplu sözleşmelerinin ana pazarlık dönemi başlaması öncesi sözleşmelerin bağıtlanmasını istediklerini vurguladı. Bazı sendikaların hukuki olarak grev kararı alma aşamasına gelmesinin de süreçte etkili olduğu öğrenildi. Sendikalar toplu sözleşme kanunundaki süreler içinde grev kararı vb. gerekli adımları atmazsa yetkilerini kaybediyor.

Toplu sözleşmede tarafların teknik toplantılarında bir hayli ilerlediği, bakan ve konfederasyon başkanlarının görüşecek düzeye geldiği bildirildi. Görüşmelerin, aralarında taşerondan kadroya geçirilen işçiler dahil, düşük ücretli çalışanların ücret iyileştirmelerinde yoğunlaştığı, bu konuda işçi tarafının çok hassas olduğu öğrenildi.

Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, sonuç alma hedefli görüşmelerin kısa zamanda başlamasının beklendiği kamu tarafının tutumuna göre uzlaşmaya yakın sayılabileceği vurgulandı.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ ORTAK HAREKET EDİYOR

Görüşmelerin takvim nedeniyle de sıkışmaya başladığı bildirildi. Yasa gereği belirli süreler içinde görüşmelerin yapılması ve tarafların karar alması gerekiyor. İşçi sendikaları belirli bir aşamada grev kararı almak zorunda kalabiliyor. Bu prosedürleri yerine getirmeyen işçi sendikasının yetkisi düşebiliyor. Bu ve benzeri durumların ortaya çıkmaması için işçi ve işveren sendikalarının hukuki çözüm yolları oluşturduğu da bildirildi. Kamuda çalışan işçileri kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları ortak hareket ediyor. Görüşmelere işçi kanadını temsilen her iki konfederasyonun yetkilileri katılıyor.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 9 ARTIŞ ÖNERİLDİ

Toplu sözleşmelerde kamu tarafı brüt 3.577 ile 3.750 TL arasında ücret alanlara 100 TL, 3.750 ile 4.000 TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam önermiş, ilk altı ay için de yüzde 9 artış, ikinci altı ay için yüzde 5 ve yüksek olması halinde enflasyon farkı teklif etmiş, ikinci yıl için herhangi bir teklifte bulunmamıştı. Bu teklif işçi kanadı tarafından reddedildi.