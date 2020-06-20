73 milyonluk vurgun yapan galericinin salgın bahanesi

20 Haziran 2020 Cumartesi, 12:17

Antalya'da çoğunluğu iş insanı çok sayıda vatandaş, Tuğrul Ekici'nin Muratpaşa ilçesinde 4 yıl önce açtığı galeriden araç satın aldı. Paralarını verdikleri araçlarını alamayanlar, geçen 8 Şubat sabahı galeriye gitti. Ancak Ekici'ye ulaşamadı. Çalışanların da patronlarının nerede olduğunu bilmediklerini söylemeleri üzerine bazı vatandaşlar, galerideki araçları aldı.

Daha sonra ise yaklaşık 100 kişi, savcılık ve polise dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaklaşık 73 milyon TL olduğu belirlenen dolandırıcılık olayıyla ilgili Kadir D. de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ortağı olan Tuğrul Ekici hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ALACAĞIMI TAHSİL EDEMEDİM"

Polis ekiplerinin her yerde aradığı Tuğrul Ekici, 15 Haziran günü, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Ekinci, Tuğrul Motorlu Araçlar Otomotiv'in sahibi olduğunu, Tuğrul Ekinci Otomotiv'de de yüzde 10 ortaklığı bulunduğunu ifade etti. Şirket yetkilisinin Kadir D. olduğunu öne süren Ekinci, “Sahibi olduğum oto galeri şirketi 7 yıldır faaliyette. Olaydan iki ay önce de yüzde 10 ortağı olduğum şirket kuruldu. Suçlamalarda isimleri okunan kişiler, birlikte iş yapan 5 ayrı gruptur. Bu kişilerle ticari ilişkim olduğu doğrudur. Ancak vadeli satışlar sebebiyle henüz alacaklarımı tahsil edemediğim bir dönemde birçok müşteri aynı anda vadesi gelmemiş alacaklarını isteyince ödeme güçlüğüne düştüm" dedi.

YURT DIŞINA KAÇTI

Tehdit edildiğini ve 7 Şubat'ta iş yerinin kurşunlandığını anlatan Tuğrul Ekinci, bu nedenle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek zorunda kaldığını söyledi. Ekinci, "Salgın nedeniyle ülkeye dönüşüm gecikti. Yasaklar kalkınca geldim. Bu zaman zarfında 20 milyon civarında ödeme yaptım, araç iadelerini gerçekleştirdim. Benim kaçmak gibi bir düşüncem yoktu. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.

Tuğrul Ekinci, sevk edildiği adliyede mahkemece, 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan tutuklandı.