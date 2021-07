74. Cannes Film Festival’inde ödül zamanı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:03

Cannes Film Festivali’nde son gün… Cuma akşamı festivalin en önemli ikinci bölümü olarak görülen Belirli Bir Bakış’ın ödülleri sahiplerini buldu. Bildiğiniz gibi bu yıl Semih Kaplanoğlu da “Bağlılık: Hasan” adlı filmiyle bu bölümde yarışıyordu. Festivali gün gün takip ederek eleştiri yazıları yayınlayan Screen International dergisinde sinema yazarı Wendy Ide 6K dijital olarak çekilen filmin özellikle görsel zenginliğini överken; bir başka internet sitesinde Ruben Seca Carol imzalı bir eleştiri yazısında filme 4 yıldız verilmişti. Başlıca rollerini Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Ayşe Günyüz Demirci, Mahir Günşiray gibi isimlerin paylaştığı filme bir ödül çıkmadı gerçi ama gazetemiz adına festivali takip eden Mehmet Basutçu’nun da izlenimleri Kaplanoğlu’nun güçlü bir geri dönüş yaptığı yönündeydi.

“Unclenching the Fists”

İngiliz sinemacı Andrea Arnold başkanlığındaki jüri Belirli Bir Bakış’ın büyük ödülünü Rus sinemacı Kira Kovalenko’nun “Unclenching the Fists” adlı filmine verdi. Küçük bir Kafkas kasabasında geçen film ailesinin baskısından kurtulmaya çalışan genç bir kadının dramatik öyküsünü anlatıyor.

Belirli Bir Bakış’ın diğer ödülleri ise şöyle sıralandı:

Jüri Ödülü: “Great Freedom” (Sebastian Meise)

Ensemble (Kadro) Ödülü: “Good Mother” (Hafsia Herzi)

Cesaret Ödülü: “La Civil” (Teodora Ana Mihai)

Özgünlük Ödülü: “Lamb” (Valdimar Johannsson)

Özel Mansiyon: “Prayers For The Stolen” (Tatiana Huezo)

“Great Freedom”

CANNES’DA MUBI ATAĞI

Büyük ödül dahil, 6 ödülden 4’ünün kadın sinemacıların çektiği filmlere verilmesi dikkat çeken noktalardan biriydi. Ödül alan filmleri nasıl izleriz diye soranlara hemen buradan bir müjde vermiş olalım, “Unclenching the Fists”in uluslararası dağıtımını MUBI satın aldı. Yine bu bölümde ödül alan “Great Freedom”, “Lamb” ve “Prayers For The Stolen” adlı filmleri de aldı MUBI.

Bu arada MUBI’nin bu festivalden “Benedetta” (Paul Verhoeven), “Annette” (Leos Carax), “Bergman Island” (Mia Hansen-Love), “Memoria” (Apichatpong Weerasethakul), “The Worst Person In The World” (Joachim Trier) ve “Cow” (Andrea Arnold) başta olmak üzere birçok filmi de satın aldığını ekleyelim.