78. Altın Küre Ödül Töreni canlı yayını bu yıl yalnızca GAİN’de izlenebilecek

28 Şubat 2021 Pazar, 00:12

Canlı olarak Türkiye’de yalnızca GAİN’de izlenebilecek olan 78 Altın Küre Ödül Töreni, 28 Şubat Pazar gününü 1 Mart Pazartesi’ye bağlayan gece saat 04.00’te Tina Fey ve Amy Poehler’in sunumuyla başlayacak.

Sunucu Yekta Kopan ile GAİN Moda ve Lifestyle İçerik Direktörü Zeynep Üner, ödül törenini izleyiciler için yorumlayacak.

KADIN YÖNETMENLERİN YILI

"Nomadland"

78 Altın Küre Ödülleri’nde en çok konuşulan konulardan biri bu kez En İyi Yönetmen dalında adayların 3’ünün kadın olması. Bugüne kadar söz konusu kategoride sadece 8 kadın aday gösterilmişti.Eleştirmenlerin ödül için favorisi de, "Nomadland" ile Chloé Zhao.

"Mank"



Senaryosunu babası Jack Fincher’ın yazdığı, bu senenin en çok adaylık toplayan yapımı olan "Mank" ile David Fincher da eleştirmenlerin favorileri arasında yer alıyor.

BOL ADAYLIKLAR: 'NOMADLAND' VE 'THE FATHER'

"The Father"

Drama Dalında En İyi Film dalında, her ikisi de 4’er adaylık alan, hem yurtiçinde hem yurtdışında çok övülen "Nomadland" ile Türkiye’de halen izlenemeyen ancak favoriler arasında gösterilen "The Father" öne çıkıyor.

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film kategorisinde ise, çoktan efsaneleşmiş Broadway müzikalinden yola çıkan "Hamilton" en dikkat çekici yapım durumunda.

EN İYİ OYUNCU KATEGORİLERİ

"Sound of Metal"



Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde, Nomadland’deki performansıyla Frances McDormand pek çok eleştirmenin favorisi. Aynı kategorinin erkek adayları arasında ise "Sound of Metal"deki performansıyla Riz Ahmed ve "The Father"daki oyunculuğuyla çok övülen Anthony Hopkins öne çıkıyor. Bununla birlikte, "Ma Rainey's Black Bottom"ın hayatını kaybeden oyuncusu Chadwick Boseman’e bir selam gönderilmesi de olası.

Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları içerisinde "Hamilton"daki performansıyla Lin-Manuel Miranda, Sacha Baron Cohen, Dev Patel, James Corden ve Andy Samberg gibi oldukça ünlü isimlerin arasında favori olarak görülüyor.

ANİMASYONDA YARIŞI 'SOUL' MU KAZANACAK?

"Wolfwalkers"



Animasyon kategorisinde tüm dünyada çok sevilen ve ses getiren "Soul" ile görselliği, "Wolfwalkers" en çok dikkat çeken adaylardan.

TELEVİZYONDA DA DİŞLİ ADAYLAR

Drama Dalında En İyi TV Dizisi adaylarının hepsi çok dişli ancak daha önce Altın Küre kaldırmış veya aday gösterilmiş "The Crown" ve "Ozark"ın yanı sıra, bu sene çok konuşulan "Mandalorian" da önemli adaylardan biri olarak görülüyor.

Yine Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV dizisi adayları arasında "Schitt’s Creek", "Ted Lasso" ve "Emily in Paris" gibi yapımlar bulunuyor.

Tüm dizi/film yazarlarının tavsiyesi olan ve Jane Levy’nin başrolünde olduğu "Zoey’s Extraordinary Playlist", en iyi komedi/müzikal kadın dalında iddialı isimlerden.

En iyi mini dizi adayları kategorisinde ise yarış "The Queen's Gambit" ve "Normal People" arasında yaşanacak gibi görünüyor.