78. yaşına özel: Uğur Mumcu'nun Türkiye'de teröre ve insan haklarına bakışı 'İz Sürerken' belgeseli

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:58













Uğur Mumcu'nun Türkiye'de teröre ve insan haklarına bakışı 'İz Sürerken' belgeseli, Türkiye'nin 30 yılına ışık tutuyor.

1960'lı yıllardan başlayarak Türkiye'de büyüyen terör olayları ve siyasi gelişmeleri Uğur Mumcu'nun bakışı ile anlatan belgesel, 68'ler kuşağını, dönemin öğrenci ve işçi olaylarını, 12 Mart darbesini, faili meçhul cinayetleri, 1 Mayıs 1977 olayını, Çorum katliamını, 12 Eylül darbesini, yurt dışından gelen silahları, PKK terör örgütünün ortaya çıkışını ve Türkiye siyasi tarihine damga vuran olayları konu alıyor.