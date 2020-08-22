78. yaşına özel: Uğur Mumcu'nun Türkiye'de teröre ve insan haklarına bakışı 'İz Sürerken' belgeseli
Alçak bir saldırı sonucu yaşamını yitiren gazetemiz yazarlarından Uğur Mumcu'nun hiçbir yerde yayımlanmamış konuşmalarını, yıllar önce yine gazetemiz yazarı Işık Kansu yayına hazırlamıştı. Cumhuriyet arşivlerinden çıkardığımız belgesel Mumcu'nun 78'nci yaşına özel yeniden hazırlandı. İyi ki doğdun Uğur Mumcu!
Uğur Mumcu'nun Türkiye'de teröre ve insan haklarına bakışı 'İz Sürerken' belgeseli, Türkiye'nin 30 yılına ışık tutuyor.
1960'lı yıllardan başlayarak Türkiye'de büyüyen terör olayları ve siyasi gelişmeleri Uğur Mumcu'nun bakışı ile anlatan belgesel, 68'ler kuşağını, dönemin öğrenci ve işçi olaylarını, 12 Mart darbesini, faili meçhul cinayetleri, 1 Mayıs 1977 olayını, Çorum katliamını, 12 Eylül darbesini, yurt dışından gelen silahları, PKK terör örgütünün ortaya çıkışını ve Türkiye siyasi tarihine damga vuran olayları konu alıyor.
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