8 CHP’liye yönelik fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı: ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ broşürü de var

15 Nisan 2021 Perşembe, 22:12

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 5 MYK üyesinin de aralarında yer aldığı 8 CHP’liye ait TBMM’ye sunulan fezleke ve dokunulmazlık dosyalarının içeriği ortaya çıktı. Fezlekede, CHP’nin bastırıp dağıttığı ‘21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ broşüre yer verilirken, CHP’li milletvekillerine, Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, iftira, hakaret suçlamaları yöneltildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Faik Öztrak ile eski genel başkan yardımcıları Yunus Emre ve Tuncay Özkan hakkında TBMM Başkanlığı’na sunulan fezlekelerde, partinin bastırarak dağıttığı “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” adlı broşüre yer verildi. İlgili broşürde; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP'li Cemil Çiçek, Bekir Bozdağ, Suat Kılıç, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Abdülkadir Aksu, Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu’ya hakaret teşkil eden görsel ve ifadelerin yer aldığı belirtildi.

CHP’lilere, broşürle ilgili Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, iftira, hakaret suçlamalarının yöneltildiği fezlekede, suça ilişkin cezai sorumluluğun Siyasi Partiler Kanunu ve CHP Tüzüğü uyarınca Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kuruluna ait olduğu vurgulandı.

‘KARİKATÜR VE FOTOĞRAF DAYANAKLARI’

Fezlekede; broşürün anlatımının Kılıçdaroğlu tarafından yapılmış gibi hazırlandığı kaydedilerek, içeriğinde yer alan Kılıçdaroğlu’nun resmedildiği karikatürler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FETÖ Elebaşısı Fetullah Gülen’in birlikte çekilmiş eski tarihli fotoğrafları da suçlamaya dayanak gösterildi.