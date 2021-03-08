8 Mart eylem programı
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar yine hakları için alanları dolduracak. Bir çok ilde bir araya gelecek olan kadınlar özgürlük ve eşitlik taleplerini haykıracak.
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar yine hakları için alanları dolduracak. Bir çok ilde bir araya gelecek olan kadınlar özgürlük ve eşitlik taleplerini haykıracak.
Öte yandan İstanbul Valiliği'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri'ne ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 14.00 itibariyle Taksim'e çıkan tüm yolların kapatılacağı duyuruldu.
"İlimizde, yarın düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır," diyen Valilik, kapatılacak yolları şöyle listeledi:
Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
Taksim Meydan (büfeler önü) – İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol kapatılacak.
Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.
Taksim Tünel girişi İstiklal’e giriş trafiğe kapatılacak.
İşte il il program:
İSTANBUL
Taksim Sıraselviler Caddesi, saat 18.30
ANKARA
Sakarya Caddesi, saat 14.30
Sakarya Caddesi -Feminist Gece Yürüyüşü saat18.00
İZMİR
Alsancak ÖSYM önü, saat 18.30
DİYARBAKIR
İstasyon Meydanı, saat 13.00
TUNCELİ
Seyit Rıza Meydanı, saat 12.00
SAMSUN
Eski Vergi Dairesi önü, saat 18.30
MERSİN
Beşiktaş Meydanı, saat 18.30
ANTALYA
Üçkapılar, saat 19.00
ADANA
Kasım Gülek Köprüsü, saat 16.30
ESKİŞEHİR
Espark önü, saat 18.30
DENİZLİ
Candoğan Parkı, saat 17.30
KOCAELİ
Belediye İşhanı önü, saat 18.00
BALIKESİR
Ali Hikmet Paşa Meydanı, saat 17.00
MUĞLA
Sınırsızlık Meydanı, saat 16.00
ÇANAKKALE
Golf Aile Çay Bahçesi, saat 18.00
BURSA
Fomara Meydanı, saat 18.30
ORDU
Ceren Özdemir Meydanı, saat: 15.00
HATAY
Antakya Köprübaşı- saat 17.30
ANTEP
Kırkayak Parkı saat 14.00
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