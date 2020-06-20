80 baro başkanı, iktidarın baro planına karşı Ankara’ya yürüyüş başlattı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

AKP hükümetinin avukatlık yasasına ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı, 80 baro başkanı dün bulundukları illerden Ankara’ya doğru “Savunma Yürüyüşü”nü başlattı. Yürüyüşler, sembolik olarak 20 kilometre ile sınırlandırıldı. 20 kilometrelik yürüyüşün ardından yola araçla devam edilecek. 80 baro başkanının pazartesi günü Ankara’da olması bekleniyor.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu dün sabah saatlerinde yürüyüş için Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na geldi. Yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan Durakoğlu, “Mesleğimizin çok ciddi sorunları var. Bu teklif geri çekilmeli. Siyasal iktidarın hiçbir tavır göstermemesi nedeniyle yapabileceğimiz hiçbir şey kalmamıştı” dedi. Türkiye’de ilk kez 80 baronun bir tavır koyarak bu değişikliklere karşı olduklarını ifade eden Durakoğlu, “Biz bu ülkenin 80 barosu olarak çok zor bir araya gelebiliyoruz. Ama ilk kez böyle bir konumda bir araya gelebilmeyi başardık” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanında baro başkanlarının Ankara’ya doğru yürüdüğünü kaydeden İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, şöyle devam etti: “Avukatlık yasa tasarısında yapılması düşünülen değişiklik, aslında sadece avukatları ya da baroları ilgilendiren bir değişiklik değildir. Birden fazla baronun getirilmesine ilişkin tasarım açık bir biçimde halkın hak arama özgürlüğüne getirilmiş bir sınırlamadır.”

Başkan Mehmet Durakoğlu, “Yolun bundan sonrasını tek başıma yürüyeceğim. Beni uğurlamaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diyerek, kendisine eşlik edenlerden ayrıldı. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek yürüyüşüne başlayan Durakoğlu’na güvenlik görevlileri eşlik etti. Bazı avukatlar ise araç ile Durakoğlu’nu takip etti. Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından 15 dakika mola veren Durakoğlu Pendik çıkışına kadar yürüdü. Ardından Durakoğlu yoluna araç ile devam etti.

ODALARDAN BAROLARA DESTEK

Açıklamanın ardından İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlar, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası temsilcileri ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Durakoğlu ile 300 metre birlikte yürüdü. Ardından, grup İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu’nu alkışlarla uğurladı.

YAĞMUR AVUKATLARI DURDURAMADI

80 baro başkanıyla Ankara’ya yürüyüş başlatan Yalova Baro Başkanı Fedayi Doğruyol’a baroya bağlı avukatlar da destek verdi. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle yola çıkan Doğruyol ve avukatlar yağmura yakalandı. Sağanak yağış altında slogan atarak yürüyen avukatlar bir süre sonra yürüyüşü sonlandırmak zorunda kaldı.

‘BU YÜRÜYÜŞ DEMOKRATİK HAKKIMIZ’

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da Mersin Adliyesi önünden yürüyüşü başlattı. Yürüyüşe avukatlar, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi. Yürüyüşe başlamadan önce açıklama yapan başkan Bilgin Yeşilboğaz, “80 baro olarak düzenlemiş olduğumuz ilk eylemimizi başlatıyoruz. İlk eylemimiz Ankara’ya yürümek, Meclis’e ve Anıtkabir’e ziyaret olacaktır. 1 Haziran’daki sonuç bildirgemizde açıkladığımız üzere, demokratik hak arama yollarını kullanmaya başlıyoruz. Sesimizin duyulmasını istedik. 80 barodan başkanlarımız kendi illerinden yürüyüş başlattı” dedi.

‘SESİMİZİ DUYSUNLAR’

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir yürüyüşe başlamadan önce adliye önünde toplanan avukatlarla birlikte açıklama yaptı. Candemir “Ümit ediyorum sesimizi duyarlar” diye konuştu. Açıklamanın ardından Candemir, kendisine eşlik eden 8 avukatla birlikte yürüyüşe başladı.

‘İHANET VE BÖLME PROJESİ’

İzmir Barosu’nun, Ankara’ya başlattığı yürüyüş İzmir Adliyesi C Blok önünde başladı. “Savunma savunmasız değildir” yazılı pankart arkasında toplanan avukatlara, İzmir Tabip Odası, KESK, İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin temsilcileri de destek verdi. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, avukatların meslek örgütü olan barolara yönelik bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, “Bir ihanet projesiyle, bölme, parçalama, ele geçirme projesiyle karşı karşıyayız” dedi.

Yücel, “Suskunluğumuz, sesimiz olmadığı şeklinde algılanmasın. Söyleyeceklerimiz var. Yola çıkmaya, mücadele etmeye hazırız. Bu teslimiyet projesini kabul etmediğimizi, asla kabullenmeyeceğimizi ve meslek örgütlerimizin ele geçirilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha duyurmaya gidiyoruz” diye konuştu.