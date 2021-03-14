80 kişilik partiye polis baskını

14 Mart 2021 Pazar, 09:28

Beşiktaş Bebek’te, kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı üzerine polis, baskın yaptı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı baskında, otelde yaklaşık 80 kişinin kaçak bir şekilde parti yaptığı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şahıslara ceza kesti.

Bu sırada baskını çekmek için gelen basın mensuplarına, bazı otel çalışanları engel olarak, sözlü saldırıda bulundu. Polisin araya girmesiyle şahıslar uzaklaşırken, bazı otel müşterileri ise camlardan gazetecilere elma fırlattı.

KAÇAK PARTİDE CEZAYI YİYİNCE GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Ali A., isimli şahıs ise kendisini keçen kameramana tekme atarak saldırdı. Yurttaşlar ve diğer basın mensupları araya girdi. Polis, kameramana tekme atan Ali A., isimli şahsı aracından alarak, karakola götürdü.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam 80 kişiye toplamda 254 bin 400 TL para cezası keserken, otel sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.