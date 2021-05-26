800 sporcunun katılacağı yüzme şampiyonası Marmaris’te başlıyor
800 sporcunun katılacağı 12. Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası, 28 Mayıs'ta Marmaris’te başlayacak.
800 sporcunun katılacağı 12. Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası, 28 Mayıs'ta Marmaris’te başlayacak. Organizasyonun Marmaris’in tanıtımı için çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Spor ve turizm kenti Marmaris’te sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.
Marmaris, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası’nın 12’ncisi 28 Mayıs Cuma günü Marmaris’te başlayacak. Şampiyona, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonu ve Marmaris Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenecek.
TURKUAZ YÜZME SERİSİ
2021 yılında "Turkuaz Yüzme Serisi" adıyla Marmaris, Göcek ve Bodrum’un birbirinden güzel turkuaz sularında seri halinde gerçekleşecek olan ve yılın şampiyon yüzücülerinin Bodrum finallerinde belirleneceği Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na 800’e yakın sporcu katılacak.
Yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek çok özel, olimpik bir spor branşı olduğuna dair farkındalığı artırmak, bu spora olan sevgiyi aşılamak, yaş gözetmeksizin herkesin bu sporu yapması için teşvik etmek amacını benimseyen yarışların ilk durağı olan Marmaris’te yerli ve yabancı yüzlerce sporcu, dostluk, sportmenlik ve rekabet başlığı altında, sağlığın, güvenliğin ve niteliğin ön planda olduğu 5 farklı parkurda kulaç atacak.
"MARMARİS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Organizasyonun Marmaris’in tanıtımı için çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Ortak tutkumuz suya olan sevgimiz. Spor ve turizm kenti Marmaris’te 12. kez düzenlenecek Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 28 Mayıs Cuma günü İçmeler sahilinde gerçekleştirilecek yarışlara katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.
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