Marmaris Belediye Başkanı'ndan 'vaka sayısı' uyarısı
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, “Eğer kuralları ihmal edersek yine vakalar artar. Yaz sezonuyla ilgili umutlarımızı tamamen yitiririz” dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tam kapanma sürecinde cumartesi günü açılan semt pazarlarında denetimde bulundu. Merkez, İçmeler, Beldibi, Armutalan AKM önü, Öğretmenevi otoparkı ve kapalı spor salonu bahçesinde kurulan pazarları ziyaret eden Oktay, esnafa hayırlı işler dilerken vatandaşlarla da sohbet etti.
Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de vaka sayılarının düştüğünü ancak yine de çok dikkatli olmak gerektiğini söyleyen Oktay, “Eğer maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal edersek yine vakalar artar. Yaz sezonuyla ilgili umutlarımızı tamamen yitiririz. Bu nedenle hepimizin çok çok dikkatli olması şart” ifadesini kullandı.
17 günlük tam kapanma sürecinin Marmaris'te sorunsuz atlatıldığını söyleyen Oktay, “Belediye olarak tüm önlemlerimizi almıştık. Temizlik, fen işleri, park ve bahçeler, destek hizmetleri ve zabıta birimlerimiz hem rutin çalışmalarına devam etti hem de acil müdahale edilmesi gereken noktalara müdahalede bulundu. Çok büyük sorun yaşamadan bu süreci bitirdik. Burada duyarlılık gösteren tüm Marmaris sakinlerine de teşekkür ediyorum” dedi.
“Kapanma sürecinde kapalı olan küçük esnaf için 750 lira nakdi destekte bulunduk ve ayrıca ürünleri elinde kalan çiftçilerden sebze ve meyve satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık” diyen Oktay, “Belediyemizin imkanlarını kullanarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.
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