Marmaris'te tarlada kalan ürünler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, pazar yerlerinin kapatılması nedeniyle üreticilerin elinde kalan sebze ve meyveler, belediye tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
İlçedeki üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satın alan belediye ekipleri, Beldibi Mahallesi'ndeki pazaryerinde ürünleri hijyen kurallarına uygun şekilde poşetledi. Ekipler ardından araçlarla mahalleri gezerek ihtiyaç sahiplerine dağıtım yaptı.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere, salgın sürecinde imkanları ölçüsünde halkın ve üreticinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.
Kırsal mahallelerdeki çiftçilerin ürettikleri 16 ton sebze ve meyve ile 7 bin bağ yeşillik satın alacaklarını belirten Oktay, "17 günlük kapanma kararıyla esnafa 750 lira yardımda bulunma kararı almıştık. Şimdi de üreticilerimize destek veriyoruz." dedi.
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