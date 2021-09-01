80’li yaşlardaki 28 Şubat sanıkları saatlerce karakolda bekletildi, ilaçları verilmedi

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Yargıtay’ın onadığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 ismin gözaltı ve cezaevi süreçlerinin ayrıntıları ortaya çıktı. 83 yaşındaki Vural Avar için mesai saatlerinin dışında cezaevine kabul işlemlerinin olmaması nedeniyle “Sabahı bekleyemez misiniz?” diye sorulduğu, Avar’ın “Bekleyemeyiz” denilerek gece yarısı gözaltına alındığı, gece boyunca karakolda bekletildiği öğrenildi. Teslim olacağı bildirilen Çevik Bir’in aracının ise “Kaza olur, bizden bilirler” denilerek takip edildiği, ardından durdurulduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Karardan yaklaşık 40 gün sonra 14 isim hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve isimlerin tamamı 24 saat içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Cezaevi’nde olan Bir ve Doğan, tutuklandıkları günün gecesinde, “atılı suçun niteliği ve cezaevi koşulları” gerekçesiyle İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti. Ciddi sağlık sorunları olan isimlerin, “sağlık durumlarının cezaevi koşullarına uygun olup olmadığına dair rapor alınması” amacıyla Adli Tıp Raporu süreci başlamış, bu kapsamda bazı isimler hastaneye sevk edilmişti. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan “infaz durdurma” talebi ise bazı isimler açısından reddedilmişti.

‘ARACI TAKİP EDİLDİ’

83 yaşındaki Vural Avar ve 82 yaşındaki Çevik Bir’in gözaltı süreçlerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Bir, 19 Ağustos’ta Bodrum’dan İstanbul’a giderken saat 17.30 sularında Milas’ta gözaltına alınmıştı. Bir’in, yakalama kararının ardından İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’ne teslim olabileceğinin bildirildiği ve bu bildirime “Siz bilirsiniz, nerede isterseniz teslim olun” yanıtı verilmesi üzerine teslim olmak amacıyla yola çıktığı öğrenildi. Ancak, Bir’in aracının “‘Kaza olur, başına bir şey gelir, bizden bilirler’ gerekçesiyle takip edildiği, uygun bir noktada durdurulduğu ve Bir’in gözaltına alındığı” kaydedildi. “Kaçacaklarmış gibi alelacele gözaltına alındığı” kaydedilen Bir’in, ilaçlarını almadan cezaevine girdiği belirtildi. Bir’in, Çetin Doğan ile birlikte Muğla Cezaevine’nden gece yarısı Buca F Tipi Cezaevi’ne aktarılması sırasında da sıkıntı yaşandığı öğrenildi. Cezaevlerindeki personelin mesai saatinden sonra ayrıldığı için irtibat kurmakta güçlük çekildiği ve bu nedenle teslim sürecinde sıkıntı yaşandığı aktarıldı.

‘BEKLEYEMEYİZ’

83 yaşındaki Avar ise gece yarısı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınması sırasında kolluk kuvvetlerine “Sabahı bekleyemez misiniz?” diye sorulduğu ancak kolluk kuvvetlerinin “Bekleyemeyiz” yanıtı verdiği öğrenildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Avar’ın, “mesai saatlerinin dışında olduğu için cezaevinin mahkûm teslim almaması” nedeniyle geceyi karakolda geçirdiği ve cezaevine teslim olmak için saat 11.00’e kadar beklediği öğrenildi. Avar’ın, bu sırada ilaçlarının da verilemediği kaydedildi.