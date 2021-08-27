AYM, 28 Şubat davasında tutuklanan 5 ismin ‘infaz durdurma’ talebini reddetti

27 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Yargıtay’ın onadığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve tutuklanarak hapse gönderilen eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Korgeneral Yıldırım Türker ve emekli Koramiral Aydan Erol’un Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı infaz durdurma başvurusunun, “vücut bütünlüğü ya da ruhsal bütünlüğü önemli ve hayati ölçüde etkileyecek sağlık sorununun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Karardan yaklaşık 40 gün sonra 14 isim, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Cezaevi’nde olan Bir ve Doğan, tutuklandıkları günün gecesinde, “atılı suçun niteliği ve cezaevi koşulları” gerekçesiyle İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti. Ciddi sağlık sorunları olan isimlerin, “sağlık durumlarının cezaevi koşullarına uygun olup olmadığına dair rapor alınması” amacıyla adli tıp raporu süreci başlamış, bu kapsamda bazı isimler hastaneye sevk edilmişti.

Öte yandan, 14 isim için infaz durdurulması talebiyle AYM’ye başvurular yapılmıştı. AYM’de ön değerlendirme yapan komisyona yönlendirilen başvurulardan bazılarının sonuçlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda ilk olarak Aydan Erol, daha sonra da Çetin Doğan, Yıldırım Türker, Fevzi Türkeri ve Erol Özkasnak’ın başvuruları reddedildi. Ret kararlarında, “Sunulan sağlık kayıtlarının içeriğinde, vücut bütünlüğü ya da ruhsal bütünlüğü önemli ve hayati ölçüde etkileyecek sağlık sorunu bildirilmemiştir” gerekçesinin sunulduğu belirtildi. Diğer sanıklar yönünden ise henüz bir karar verilmediği, “infaz savcılığından, iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediğinin belirlenmesi amacıyla infazın durdurulmasının talep edildiğine dair başvurunun istendiği” öğrenildi.

RETLER FİDAN VE AKYEL’DEN

Çetin Doğan’ın başvurusunda ret kararının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine atanan ve 2 aydan kısa bir süre sonra AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan ve Recai Akyel’den oluşan iki üyeli komisyon tarafından alındığı belirtildi.

Sanık avukatlarından Aykanat Kaçmaz’ın, bireysel başvurular yönünden AYM’ye “hızlandırma” dilekçesi verdiği de öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen adil yargılanma, eşitlik ve hukuk güvenliği ilkelerinin ihlal edildiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, benzer dosyalarda Yargıtay’da duruşma açılırken, 28 Şubat davasında duruşma yapılmaması nedeniyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiği vurgulandı. Bazı yasa hükümlerinin hiç uygulanmaması nedeniyle adil yargılanmanın ihlal edildiği ve ağır ihlal bulunduğu kaydedilen dilekçede, eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’un AYM’de yargılanmasına yönelik oluşan içtihadın, mahkeme tarafından dikkate alınmadığı belirtildi. Ayrıca, dilekçede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski bir savcının, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy hakkında FETÖ iddiasında bulunduğu itirafı anımsatıldı.