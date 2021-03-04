9 şehit için siyasilerden başsağlığı mesajı

04 Mart 2021 Perşembe, 19:35

MSB tarafından yapılan açıklamada, ''Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir'' denildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, “Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun..." dedi.



MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladığı mesajda, “Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Bingöl’den gelen acı haberle yüreğimize ateş düştü. Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit düşen kahraman evlatlarımızın her birine Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun'' ifadelerini kullandı.

