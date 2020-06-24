9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı bu yıl online yapılıyor

24 Haziran 2020 Çarşamba, 12:32

M.S.G.S.Ü. Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral, TYB Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ve Lübnanlı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan kurultayın kapanış konuşmasını ise edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Murathan Mungan yapacak.

Kurultay bu yıl, Türkiye Yayıncılar Birliği’ne uzun yıllar hizmet vermiş eski başkanlardan Çetin Tüzüner’in anısına adanıyor.

Türkiye’den ve dünyadan, farklı alanlarda uzman yayıncıları, yazarları ve yayıncılık paydaşlarını buluşturan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’da; yayın dünyasında ve kitap tedarik zincirinde yeni dönem, yayıncılıkta dijital seçenekler, telif hakları, yazılı kültürü koruma yasası ve okuma kültürü mercek altına alınacak.



Kurultayın kapanış konuşmasını Murathan Mungan yapacak.

ÜNLÜ YAZARLAR DA KATILIYOR

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online, 25 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da M.S.G.S.Ü. Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral, TYB Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ve yazar Amin Maalouf’un açılış konuşmaları ve Çetin Tüzüner anması ile başlayacak. Kurultayın ilk günü 10.40’ta “Yayın Dünyasında Yeni Dönem”; 13.30’da “Yayıncılıkta Dijital Seçenekler”; 14.50’de ise “Telif Haklarında Olası Gelişmeler” başlıklı paneller ile devam edecek.



Kurultayın ikinci günü ise 26 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkan Yardımcısı Bodour Al Qasimi ile Arjantinli yazar ve çevirmen Alberto Manguel’in konuşmalarıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından saat 10.30’da “Kitap Tedarik Zincirinde Yeni Dönem”; 13.30’da “Yazılı Kültürü Koruma Yasası İçin Yeni Bir Yol”; 14.50’de ise “Okuma Kültürümüz ve Geleceğe Bakış” başlıklı paneller düzenlenecek. Sektörün öncelikli sorunlarının ayrıntılarıyla tartışılacağı 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online, edebiyatımızın en önemli şair ve yazarlarından Murathan Mungan’ın konuşmasıyla sona erecek.



YAYINCILIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ KONUŞULACAK



9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online, Türkiye’den ve dünyadan uzman yayıncıları ve yayıncılık paydaşlarını internet üzerinden bir araya getirerek yayıncılık sektörünün geleceğine ışık tutmayı hedefliyor. Kurultay programında yer alan oturumlar, sektörün geçirdiği bu olağanüstü dönemde ortak sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri üretken bir diyalog zemininde gündeme taşıyor.



Yayıncılık dünyasına ve kitaplara ilgi duyan herkesin katılımına açık olan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’a katılmak için internet üzerinden form doldurularak kayıt yaptırılması yeterli.





