90 bin esnaf kepenk indirdi

03 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, HDP Hakkâri Milletvekili Sait Dede’nin salgın nedeniyle illerdeki iflas eden esnaf sayısı ile bu kişilerin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için alınacak önlemlere ilişkin soru önergelerini yanıtladı.



Pekcan’ın verdiği yanıtta, önergeye konu olan toplamda 56 il ile ilgili veriler paylaşıldı. Yanıta göre, bu tarihler arasında 56 ilde toplam 90 bin 743 terkin işlemi gerçekleşti. En fazla kepenk indiren esnaf 5 bin 957 ile Mersin’de bulunuyor.

Bursa’da 5 bin 373, Manisa’da 4 bin 568, Muğla’da 4 bin 449 esnaf işyerini kapatmak zorunda kaldı. Aydın’da gerçekleştirilen terkin işlemi sayısı 4 bin 264, Konya’da 3 bin 652, Balıkesir’de 3 bin 568 oldu.

Öte yandan Pekcan, 25 bin TL’ye kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen “Hazine Faiz Destekli İşletme Kredisi”nden 3 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 627 bin 352 esnafa toplam 15.5 milyar lira tutarında kredi, faiz indirimli kullandırıldı.