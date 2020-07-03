90 bin esnaf kepenk indirdi
Son 1.5 yılda sadece 56 ilde toplam 90 bin 743 esnaf, kepenk kapatmak zorunda kaldı. Bu 56 il içerisinde en çok esnafın kepenk indirmek zorunda kaldığı iller Mersin, Bursa ve Manisa oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, HDP Hakkâri Milletvekili Sait
Dede’nin salgın nedeniyle illerdeki iflas eden esnaf sayısı ile bu kişilerin
yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için alınacak önlemlere ilişkin soru
önergelerini yanıtladı.
Pekcan’ın verdiği yanıtta, önergeye konu olan toplamda 56 il
ile ilgili veriler paylaşıldı. Yanıta göre, bu tarihler arasında 56 ilde toplam
90 bin 743 terkin işlemi gerçekleşti. En fazla kepenk indiren esnaf 5 bin 957
ile Mersin’de bulunuyor.
Bursa’da 5 bin 373, Manisa’da 4 bin 568, Muğla’da 4 bin 449
esnaf işyerini kapatmak zorunda kaldı. Aydın’da gerçekleştirilen terkin işlemi
sayısı 4 bin 264, Konya’da 3 bin 652, Balıkesir’de 3 bin 568 oldu.
Öte yandan Pekcan, 25 bin TL’ye kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen “Hazine Faiz Destekli İşletme Kredisi”nden 3 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 627 bin 352 esnafa toplam 15.5 milyar lira tutarında kredi, faiz indirimli kullandırıldı.
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