90 yaşındaki yazara gözaltı

Yazar Hasan Basri Aydın, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 18:00
90 yaşındaki yazara gözaltı
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Tanrıya Mektuplar kitabının yazarı, 90 yaşındaki yazar Hasan Basri Aydın, Malatya'dan İstanbul'a geldiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 

Yazar Aydın gözaltına alınışını sosyal medya hesabından duyurdu.

Gözaltı nedeni bilinmeyen Aydın, GOP Adliyesi'ne getirildi. 

Aydın, daha önce verilen bir cezasının bir kısmını yatmış, sonrasını ise ev hapsinde geçirmişti. 


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