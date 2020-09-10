90 yaşındaki yazara gözaltı

10 Eylül 2020 Perşembe, 18:00

Tanrıya Mektuplar kitabının yazarı, 90 yaşındaki yazar Hasan Basri Aydın, Malatya'dan İstanbul'a geldiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yazar Aydın gözaltına alınışını sosyal medya hesabından duyurdu.

Gözaltı nedeni bilinmeyen Aydın, GOP Adliyesi'ne getirildi.

Aydın, daha önce verilen bir cezasının bir kısmını yatmış, sonrasını ise ev hapsinde geçirmişti.