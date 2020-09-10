90 yaşındaki yazara gözaltı
Yazar Hasan Basri Aydın, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.
Tanrıya Mektuplar kitabının yazarı, 90 yaşındaki yazar Hasan Basri Aydın, Malatya'dan İstanbul'a geldiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Yazar Aydın gözaltına alınışını sosyal medya hesabından duyurdu.
Gözaltı nedeni bilinmeyen Aydın, GOP Adliyesi'ne getirildi.
Aydın, daha önce verilen bir cezasının bir kısmını yatmış, sonrasını ise ev hapsinde geçirmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- Perinçek'in oğlu Dışişleri'ne girdi
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver
Video Haberler
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- Perinçek'in oğlu Dışişleri'ne girdi
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver