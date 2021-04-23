A haber Koca'nın 'torunu' dedi, ortalık karıştı!
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından "Saat 16.15’te bir açıklama yapacağım" paylaşımı yaptı. Ama gerçek başka çıktı. A Haber'in Bakan Koca'ya ilişkin yaptığı haber ise dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Saat 16.15’te bir açıklama yapacağım" paylaşımı yaptı. Ardından Bakan Koca'nın açıklama yapacağı haber merkezlerine geçildi.
Bu gelişmenin üzerine haber kanalları "açıklama" yapacağını son dakika olarak ekranlarından duyurdular.
Sağlık Bakanı'nın kritik bir açıklama yapacağını düşünen haber kanalları bir sürpriz ile karşılaştı. Bakan Koca bir 23 Nisan geleneği olan koltuk devretme olayını gerçekleştirdi ve koltuğunu bir çocuğa bıraktı.
Haber kanallarının Sağlık Bakanı'nın "açıklama yapacağım" dedikten sonra son dakika görüntüleri böyle yansıdı:
A HABER'İN HEDEFİNDE BAKAN KOCA MI VAR
Oda Tv'de yer alan habere göre; A Haber, "Bakan Fahrettin Koca koltuğunu torununa devretti" şeklindeki haber yaptı ve duyurdu. A Haber'in haberi üzerine, Bakan Koca'ya sosyal medya hesabından tepkiler yükseldi. Bunun üzerine A Haber, konuyla ilgili haberini kaldırdı ve paylaşımları da sildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise minik bakanın, Fahrettin Koca'nın torunu olmadığı aktarıldı.
İşte A Haber'in paylaşımı ve haberi:
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2021
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