A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya mağlup oldu

19 Haziran 2021 Cumartesi, 20:18

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya 77-64 mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-14 önde tamamlayan Rusya soyunma odasına da 34-31 üstünlükle gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı açmayı başaran Rusya karşılaşmanın bu bölümünü 56-45 galip tamamlarken maçı da 77-64 kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dün oynanan hazırlık maçında ise Rusya'yı 80-62 mağlup etmişti.