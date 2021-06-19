A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile karşılaşacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki son maçında Belçika ile karşılaşacak.
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, üçüncü ve son maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Fransa'nın Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak.
A Milli Takım, grupta oynadığı ilk iki maçı kaybetmişti. Milliler, Slovenya'ya 72-47, Bosna Hersek'e ise 64-54 mağlup olmuştu.
Belçika'nın ise C Grubu'nda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
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