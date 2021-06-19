Zeljko Obradovic, Partizan ile anlaşmaya yakın
Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz yaz takımdan ayrılan eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in, eski kulübü Partizan ile üç yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na tarihinin ilk ve tek Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunu kazandıran ve 2020 yazında takımdan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezonu boş geçiren Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in, önümüzdeki sezon EuroCup'ta mücadele edecek olan Partizan ile anlaşmaya vararak ülkesine geri döndüğü iddia edildi.
Sırbistan basınından Kurir'in haberine göre 61 yaşındaki başantrenör, eski oyuncusu ve başantrenörü olduğu Partizan ile önümüzdeki üç yıl için anlaşmaya vardı. Haberde, başkan Ostoja Mijalovic ve takımın Obradovic ile iyi ilişkileri olan yeni sportif direktörü Zoran Savic'in anlaşma için büyük çaba harcadığı kaydedildi. Gazete, bu anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin bütçesinde büyük bir artış olabileceğini okuyucularıyla paylaştı.
1984'ten 1991'e kadar Partizan formasını giyen Obradovic, 1991 yılında takımın başantrenörlüğüne geçmişti. Çeşitli kulüplerde toplamda dokuz EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Obradovic, 2013-2020 yılları arasında çalıştırdığı Fenerbahçe'de bir EuroLeague şampiyonluğu, dört Türkiye Ligi şampiyonluğu, üçer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Obradovic, çeşitli otoriteler tarafından Avrupa basketbol tarihinin en iyi koçlarından birisi olarak kabul ediliyor.
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