A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle iptal edildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugün Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Venezuela karşılaşması, rakip takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Venezuela maçının iptal edilmesinin ardından sadece Rusya ile hazırlık maçı yapacak.
Rusya ile oynanacak maç, 19 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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