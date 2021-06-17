Barcelona oyuncu satmadan Messi ile sözleşme imzalayamayacak

17 Haziran 2021 Perşembe, 12:29

Daily Mail’de yer alan haberde, Lionel Messi ve Barcelona’nın yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı ancak imza konusunda sorunlar yaşandığı belirtildi. Katalan ekibiyle sözleşmesi sona eren Messi’nin maaşında indirime giderek iki yıllık anlaşmayı kabul ettiği kaydedildi. Ancak kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle imzaların atılamadığı ifade edildi.

“AYRILIKLAR OLACAK”

Barcelona Başkanı Joan Laporta kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Ekonomik açıdan elimizi kolaylaştırdı ancak finansal fair play başka bir savaş alanı. Kurallara uymak zorundayız. Takımdan ayrılanlar ve kiralık gidenler olacak. Birçok oyuncu kiralık olarak göndermek zorunda kalabiliriz. Çünkü diğer takımlarla karşılaştırdığımızda ödediğimiz maaşlar çok yüksek. Messi bizimle kalacak. Kalmak istiyor. Aksini düşünmüyorum.”

DEPAY BEKLENİYOR

Transferde şimdiye kadar Manchester City’den ayrılan Sergio Aguero ve Eric Garcia ile anlaşan Barcelona’da Memphis Depay’ın da önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.