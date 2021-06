Christian Eriksen'e kalp pili takılacak

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka, Finlandiya ile karşılaşmış ve maçta Christian Eriksen ölümden dönmüştü. Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Açıklamaya göre kalp krizi geçiren Christian Eriksen'e ICD adı verilen bir çeşit kalp pili takılacak.

Danimarka Milli Takımı'nın doktoru Perşembe günü yaptığı açıklamada, Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in Cumartesi günü Finlandiya'ya karşı oynadıkları EURO 2020 açılış maçı sırasında bayılmasının ardından kalp çalıştırma cihazı takacağını söyledi.

Doktor Morten Boesen yaptığı açıklamada, "Christian farklı kalp muayenelerinden geçtikten sonra ICD olması gerektiğine karar verildi." dedi. Boesen, "Bu cihaz, ritim bozuklukları nedeniyle bir kalp krizinden sonra gereklidir. Christian öneriyi kabul etti ve plan, aynı tedaviyi öneren ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından da onaylandı."

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP