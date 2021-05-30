A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde gruptan lider çıktı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi C Grubu dördüncü maçında Belarus'u 3-0 mağlup ederek ilk etabı lider olarak tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi’ndeki üçüncü maçında Belarus’u 25-21, 25-20, 25-16’lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Filenin Efeleri, C Grubu ilk etabını lider olarak tamamladı.
Belarus’un başkenti Minsk’in ev sahipliği yaptığı ilk etabı namağlup zirvede bitiren Millilerde Belarus karşısında en skorer isim 15 sayıyla Yiğit olurken ona; Adis Lagumdzija 13, Bedirhan 10, Burak 8, Oğuzhan 6, Murat 2 ve Ahmet 1’er sayıyla eşlik etti. Filenin Efeleri, ikinci etaptaki karşılaşmalarını 4-6 Haziran tarihleri arasında Portekiz’de oynayacak. Ay-yıldızlıların maç programı şu şekilde:
4 Haziran Cuma: Türkiye - Belarus
5 Haziran Cumartesi: Portekiz - Türkiye
6 Haziran Pazar: Çekya - Türkiye
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